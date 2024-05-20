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  4. Круглый стол в рамках акции «Год Семьи» провели камчатские лесники

Круглый стол в рамках акции «Год Семьи» провели камчатские лесники

11:23
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Круглый стол в рамках акции «Год Семьи» провели камчатские лесники

Ключевские лесники провели круглый стол в рамках акции «Год семьи». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Семьи сотрудников КГКУ «Камчатские лесничества» и КГАУ «Охрана камчатских лесов» провели мероприятие в библиотеке посёлка Козыревск.

«Разделившись на две команды, родители и дети выполняли конкурсные задания, дружно разгадывали загадки, вместе рисовали и выжигали картины на подготовленных макетах, вели диалог о важности работы лесников и лесных пожарных. Каждая семья — это маленькое государство, а каждое государство имеет свою символику. Гости подумали и изобразили свой герб семьи», - сообщила Оксана Снитко, начальник Ключевского участкового лесничества КГКУ «Камчатские лесничества».

В ходе мероприятия звучали песни и поздравления в адрес присутствующих. В завершение мероприятия прошёл обзор книжной выставки, посвящённой Году семьи, чаепитие. В завершении встречи участники получили поздравительные календари.

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