Губернатор Камчатского края навестил ветеранов Великой Отечественной войны в ДНР

Губернатор Камчатки навестил в ДНР ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику навестил ветеранов Великой Отечественной войны — Петра Алексеевича Крохмалева, который проживает в Светлодарске, а также Марию Семёновну Шевченко, которая вместе с семьёй живёт в Мироновском.

«Очень рад, что у меня есть возможность лично встретиться с вами. Мы теперь много работаем со Светлодарском и Мироновским, и в целом с Донецкой Народной Республикой. Вам, как свидетелям Великой Отечественной войны, хочу выразить огромное уважение и искреннюю благодарность. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и всего самого доброго», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Пётр Алексеевич воевал с октября 1944 года до мая 1945 года в составе второй танковой армии первого Белорусского фронта, дошёл до Берлина.

Отмечен Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом «Великой Отечественной Войны II степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Мария Семеновна в августе 1941 года была призвана в ряды Советской армии в состав госпиталя №1847, который входил в состав действующей армии.

В госпитале проработала до 1945 года. Отмечена Орденом «Отечественной войны» 2 степени, Орденом «За мужество» 3степени.