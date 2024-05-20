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  4. Первый выпуск камчатского проекта «Телевизионная служба автомобильных дорог» выходит сегодня

Первый выпуск камчатского проекта «Телевизионная служба автомобильных дорог» выходит сегодня

16:00
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Первый выпуск камчатского проекта «Телевизионная служба автомобильных дорог» выходит сегодня

В этой программе ведущие поднимают самые важные темы, которые касаются всех участников дорожного движения; говорят о безопасности на дорогах, как взрослых, так и детей; проверяют, как в Камчатском крае строят дороги или делают их ремонт.

В первом выпуске они возьмут интервью у водителей на камчатских дорогах, которые расскажут, каким опасностям подвергают себя пешеходы, переходя дорогу и не обращая внимания на ПДД.

Узнают, что юные камчатцы знают о правилах дорожного движения, а также станут участниками занятий в центре образования «Эврика».

Посмотрят, как реализуется проект «Безопасные качественные дороги», на примере строительства трассы к Халактырскому пляжу – самого крупного строящегося объекта транспортной системы в окрестностях Петропавловска-Камчатского.

Проект выходит сегодня на телеканалах «41 регион», «ГТРК Камчатка», а также на YouTube и Rutube-каналах правительства Камчатского края, информационного агентства «Камчатка» и в социальных сетях правительства Камчатского края.

Youtube канал ИА «Камчатка»: https://www.youtube.com/@pressa41/featured

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