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  4. Борис Невзоров: военные моряки-тихоокеанцы надёжная опора государства на востоке страны

Борис Невзоров: военные моряки-тихоокеанцы надёжная опора государства на востоке страны

10:10
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Борис Невзоров: военные моряки-тихоокеанцы надёжная опора государства на востоке страны

Уважаемые офицеры, мичманы, старшины и матросы! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Тихоокеанского флота ВМФ России!

Военные моряки-тихоокеанцы сегодня надёжная опора государства на востоке страны, грозная сила и нерушимый гарант безопасности. Ежедневно повышая профессиональное мастерство и боевую выучку, осваивая новые, современные виды вооружения, вы вносите существенный вклад в укрепление мощи нашего Отечества.

Современные международные реалии ставят новые вызовы перед Тихоокеанским флотом. Следуя славным традициям, личный состав и сегодня блестяще справляется с возложенными на него задачами, обеспечивая безопасность государства в своей операционной зоне ответственности и далеко за её пределами.

В этот праздничный день желаю морякам-тихоокеанцам и всем, имеющим отношение к Тихоокеанскому флоту, твёрдости духа, мирного неба и новых успехов в ратном труде на благо Отечества!

Спасибо вам за ваши отвагу, храбрость и самоотдачу! Гордимся вами всей страной! С праздником, семь футов под килем!

С уважением,
Сенатор Российской Федерации
Борис Невзоров

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