Ирина Яровая поздравила военных моряков Камчатки с Днем Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот - сила и мощь нашей великой страны, который многие десятилетия стоит на страже интересов России, обеспечивая безопасность государства. История флота хранит немало славных боевых подвигов и сегодня Вы - храбрые и мужественные сыны Отечества, профессиональные и смелые моряки-тихоокеанцы следуете воинским традициям флота, безупречно справляясь со всеми стоящими перед Вами сложнейшими боевыми задачами.

Многие из Вас не только надежно защищают интересы России на море, но и выбрали путь достойно сражаться на полях специальной военной операции.



От всего сердца желаю высоких достижений в службе и всегда возвращения к родным берегам! Здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким! Уверена, что Ваш личный успех всегда будет успехом России!



С уважением,

вице - спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая