Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Ирина Яровая поздравила военных моряков Камчатки с Днем Тихоокеанского флота

Ирина Яровая поздравила военных моряков Камчатки с Днем Тихоокеанского флота

11:50
71
Ирина Яровая поздравила военных моряков Камчатки с Днем Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот - сила и мощь нашей великой страны, который многие десятилетия стоит на страже интересов России, обеспечивая безопасность государства. История флота хранит немало славных боевых подвигов и сегодня Вы - храбрые и мужественные сыны Отечества, профессиональные и смелые моряки-тихоокеанцы следуете воинским традициям флота, безупречно справляясь со всеми стоящими перед Вами сложнейшими боевыми задачами.

Многие из Вас не только надежно защищают интересы России на море, но и выбрали путь достойно сражаться на полях специальной военной операции.

От всего сердца желаю высоких достижений в службе и всегда возвращения к родным берегам! Здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким! Уверена, что Ваш личный успех всегда будет успехом России!

С уважением,
вице - спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатки исполнил просьбу морпехов на фронте СВО. Собран очередной военный груз.
Камчатка вспоминает моряков К-129 в День памяти погибших подводников, 7 апреля.
Сенатор РФ Борис Невзоров прислал поздравительную телеграмму законодателям Камчатки
Глава Камчатки поздравил краевых законодателей с Днём российского парламентаризма
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.