Россельхознадзор проконтролировал на Камчатке первую партию овощей из Китая

В Камчатский край 17 мая впервые напрямую из Китая поступила партия свежих овощей общим весом 50,3 тонны, сообщили в управлении Россельхознадзора.

«Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие партии фитосанитарным требованиям России. В частности, на Камчатку импортирована белокочанная капуста в количестве 25,8 тонны и 24,5 тонны свежей моркови. Овощи ввезены в контейнерах на теплоходе», – сказано в сообщении.

В ходе досмотра импортной подкарантинной продукции инспекторами Россельхознадзора отобраны образцы овощей и переданы в аккредитованную в области карантина растений лабораторию Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По результатам карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты в партии овощей не обнаружены, выпуск продукции разрешен.

Обычно овощи и фрукты импортируют на территорию России через порт Владивостока транзитом в порт Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент предприниматели полуострова рассматривают иные логистические цепочки для поставок импортных овощей и фруктов напрямую из КНР.