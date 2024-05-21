Камчатские кадеты вернулись домой с победой

С победой вернулись домой кадеты шестого класса имени Кавалера ордена Мужества Дмитрия Стромилова ЕСШ № 2. Об этом рассказал глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин.

«Это великолепное достижение команды! Ребята впервые участвовали в соревнованиях такого уровня. Команду подготовили наставники Алина Резниченко и Сергей Степаненко», – сказано в сообщении.

Они заняли второе место на XIX Всероссийском военно-патриотическом слёте кадетских классов в городе воинской славы Владикавказе.

Слёт посвящается Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и приурочен к празднованию 250-летия вхождения Осетии в состав России и 240-летию основания крепости Владикавказ.

«Не могу не добавить, что в танцевальном конкурсе «Домашнее задание» наши ребята - Миша Ко и Диана Долганова - заняли первое место. Поздравляю всю команду «Кречет» и их наставников с блестящим выступлением и заслуженной наградой! Ваш колоссальный труд и упорство достойно оценены. Мы гордимся вами и желаем новых побед!», – поздравил глава муниципалитета.