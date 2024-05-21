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  4. В День защиты детей в Елизове проведут фестиваль «Встречаем лето с заповедной Камчаткой»

В День защиты детей в Елизове проведут фестиваль «Встречаем лето с заповедной Камчаткой»

17:10
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В День защиты детей в Елизове проведут фестиваль «Встречаем лето с заповедной Камчаткой»

Экологический фестиваль «Встречаем лето с заповедной Камчаткой» проведут 1 июня в городе Елизово, сообщили в Кроноцком заповеднике.

«Гостей фестиваля ждут познавательные игры и творческие бесплатные мастер-классы, научные лекции и документальные фильмы о спасении морских млекопитающих. В этот день каждый найдёт для себя активности по душе. Мы будем создавать экоручки, плести из джута и рисовать на камнях. Наши друзья и партнёры проведут эколого-просветительские игры, помогающие в лёгкой доступной форме, понять важность сохранения природы», – рассказали организаторы.

Для самых маленьких гостей праздника подготовили «археологическую песочницу», в которой их ждут необычные находки. Также для всех посетителей фестиваля будет доступен смешной и забавный аквагрим от Елизовской детской художественной школы.

Любознательных гостей приглашают посетить научные лекции и показ фильмов о дикой природе «Остров Тюлений. Попавшие в петлю» и «Как спасти мир: Курилы».

Елизово, Рябикова, 48. Начало в 15:00.

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-31) 7-39-05 (доб. 4)

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