Благоприятная камчатская погода позволила начать посевные работы раньше

Благоприятная погода позволила начать полевые работы раньше, чем обычно. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин.

Елизовский район – основной производитель сельскохозяйственной продукции в Камчатском крае. Картофель, капусту, морковь и свёклу выращивают на полях района предприятия агропромышленного сектора.

«Благоприятная погода позволила начать полевые работы раньше, чем обычно. И в этом году мы запланировали на 15,9% больше, чем в прошлом году, посевных площадей. Надеюсь, в нынешнем году, как и ранее, мы получим хороший урожай овощей открытого грунта», – сказал глава муниципалитета.

Всего запланировано под посадку 3519,3 га посевных площадей, в том числе: картофель – 332,4 га, капуста – 71,1 га, свёкла – 39,1 га, морковь – 43,1 га.

На 20 мая июня уже засеяно овощными культурами 8 га, что составляет 1,6% от запланированного посева.