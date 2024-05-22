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  4. На Камчатке полиция нашла живым парня, который заблудился в лесу

На Камчатке полиция нашла живым парня, который заблудился в лесу

10:35
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На Камчатке полиция нашла живым парня, который заблудился в лесу

Полиция Камчатки разыскала молодого человека, который заблудился в лесу, сообщили в пресс-службе краевого управлении МВД.

«Днем 18 мая с заявлением oбратился мужчина, в котором говорилось, что его 19-летний сын прoпал. Сотрудники уголoвного розыска незамедлительно приступили к поискам человека, oрганизовали необходимые оперативные и технические мероприятия», – сказано в сообщении.

Вечером 19 мая примерно в двух километрах в сторону океана от поселка Долиновка полицейские обнаружили молодого человека.

«Парень был напуган, одежда на нем была насквозь мокрой. Все это время он бродил по лесу», – добавили в пресс-службе.

Оперуполномоченные дали ему сухую одежду, воды и отвезли в отделение полиции, где его осмотрели работники скорой медицинской помощи.

Молодой человек не нуждался в госпитализации и сейчас находится дома.

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