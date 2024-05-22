Пришкольные лагеря на Камчатке откроются в конце мая

Летняя оздоровительная кампания в Елизовском районе стартует по графику. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Елизовского муниципального района.

В 2024 году в Елизовском районе будут работать 14 пришкольных лагерей, а также краткосрочные программы и сезонные профильные школы в учреждениях дополнительного образования.

«При подготовке учреждений к работе особое внимание было уделено обеспечению безопасности несовершеннолетних. Прошли тренировки по антитеррористической безопасности, были обновлены стенды, проведены инструктажи с руководителями лагерей, а также с родителями. В пришкольных лагерях будет организовано трёхразовое питание. Детям будут предложены культурно-массовые мероприятия, включающие посещение киноцентров, кукольного театра, выезды в загородную зону, спортивные соревнования и иные мероприятия развлекательного и физкультурно-оздоровительного характера», - рассказал начальник Управления образования Администрации Елизовского муниципального района Сергей Ворушилов.

29 мая своих воспитанников примет Паратунская средняя школа, а с 1 июня – Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой. С 3 июня откроются лагеря с дневным пребыванием на базе Елизовской начальной школы № 5, ЕСШ № 9 им. Р.В. Федины, Корякской, Начикинской СШ, средней школы Вулканного городского поселения, Лесновской основной школы. С 4 июня лагеря откроют двери в ЕСШ № 2 им. Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова, ЕСШ № 3, ЕОШ № 4, ЕСШ № 8 им. В.Н. Орловского.

Продолжительность смены в каждом лагере – своя: где-то дети будут отдыхать 21 день, где-то 18, а в некоторых школах – 15 дней (считаются только будни).