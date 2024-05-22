Социальный контракт помог жительнице Камчатки развить своё дело

С начала года в краевой столице социальный контракт заключили более 80 человек. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Главное требование к гражданам, заключившим данную меру государственной поддержки, — обязательность исполнения условий контракта, также нужно предоставлять отчётность о потраченных суммах.

«Я являюсь брейдером уже более трёх лет. Я искала в Интернете любую помощь для малого бизнеса. Увидела на сайте администрации Петропавловска-Камчатского информацию о том, что предоставляется такая помощь, как социальный контракт. Я прочитала условия, увидела, что единовременная выплата составляет 350 тысяч рублей и подумала тогда, что это то, что мне нужно. Я собрала все необходимые документы буквально за один день, сделала пошаговый план и предоставила информацию, а через неделю мне позвонили и пригласили на оформление документов. Денег не было от слова совсем, потому что ушла с основного места работы. Тогда социальный контракт очень помог. Первым делом я оплатила студию на три месяца вперёд, потом я занялась поставкой материала, оборудования, ремонта, всё со средств этой помощи», — рассказала Ольга Пеншина, брейдер, предприниматель.

По всем вопросам, связанным с заключением контракта, жители края могут обратиться в органы местного самоуправления муниципальных образований региона по месту жительства.

Ранее Президент РФ Владимир Путин сообщил, что такая мера поддержки семей как соцконтракт будет расширяться.