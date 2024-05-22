Ирина Яровая предложила разработать единые программы воспитания для вожатых и воспитателей

Разработать единые программы воспитания и базовый конкретный календарный план работы для вожатых и воспитателей в лагерях предложила автор закона о безопасном детском отдыхе, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

Предложение было озвучено на Всероссийском семинаре-совещании на тему: «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2024 года», который по инициативе вице-спикера ГД уже в пятый раз проводится накануне старта детской оздоровительной кампании.

«Важнейшее направление - воспитание! В феврале прошлого года в ходе Президиума Совета Законодателей мы рекомендовали Минпросвещению совместно с Минкультуры, Минэкономразвития, Росмолодежью и Движением Первых разработать единые базовые методические воспитательные программы, а также организовать проведение в детских лагерях лекций по вопросам цивилизационного наследия. В апреле 2023 года утверждена примерная программа, что, вне всякого сомнения, хорошо, но явно недостаточно. Требуется базовый календарный план работы, который сейчас в приложении является незаполненным, и единые программы для вожатых и воспитателей в лагерях», — сказала Ирина Яровая.

«Предлагаем в срок до 10 июня провести эту работу на уровне РАО и Министерства просвещения во взаимодействии с уполномоченными органами», - добавила она.

Кроме того, Ирина Яровая предложила дополнить календарь дат для образовательных модулей Днем эколога, Днем медицинского работника, Днем рыбака, Днем металлурга, Днем ВДВ, Днем ВМФ и Днем шахтера.

«Напомню, с прошлого года в состав межведомственных комиссий должны быть включены представители органов культуры и спорта. Это означает, что все объекты культуры и спорта, библиотеки, музеи, выставки, стадионы и, конечно, школы должны рассматриваться и использоваться в доступном формате для целей детского летнего отдыха. Это вопрос и доступности! Соответствующий мониторинг мы проведём по линии Совета Законодателей», — добавила Ирина Яровая.

Согласно закону, разработанному вице-спикером ГД, с 2018 года регионы должны разрабатывать списки рекомендуемых туристских маршрутов. При поддержке Минпросвещения создан единый портал - Школьный туризм.рф – Портал 1000 маршрутов.

«К сожалению, мы видим, что порядка 30 регионов маршруты не разместили либо разместили их на своих ресурсах. Предлагаем Минпросвещению совместно с Минэкономразвития и с участием регионов проработать межрегиональные маршруты для детского отдыха. И представить информацию об этом до 10 июня. Это также вопрос безопасности и доступности!», — подчеркнула парламентарий.