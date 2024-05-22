Вопрос безопасности здоровья детей в период отдыха – это абсолютный приоритет — Ирина Яровая

Вопрос безопасности здоровья детей в период отдыха – это абсолютный приоритет, считает заместитель Председателя ГД Ирина Яровая Он должен быть тщательно проработан до начала летней оздоровительной кампании. Это касается и питания детей, и возможности получения медицинской помощи в случае необходимости.

«Предлагаю регионам провести работу с тем, чтобы убедиться, что поставщики продуктов питания, с которыми заключены договоры, являются добросовестными и репутационными. А также считаю обязательным на уровне региона рассмотреть вопрос обеспеченности детских лагерей медицинским персоналом», — предложила Ирина Яровая.

Советом законодателей был проведён мониторинг школьного питания и результаты далеки от идеальных

«За прошедший год выявлено более 7000 нарушений у поставщиков школьного питания, начиная от стадии формирования поставки и заканчивая приемом продукции. Очень важно проверить включены ли требования по качеству и безопасности питания детей как обязательные в договоры с поставщиками, которые будут обеспечивать питание детей в лагерях. До 1 июня предлагаю регионам провести работу с детскими лагерями по предварительной оценке добросовестности поставщиков продуктов питания»,— подчеркнула Ирина Яровая.

В настоящее время Ирина Яровая готовит поправки в закон, касающиеся всех закупок детского питания, и в ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу.

«Но уже сейчас, до старта летней оздоровительной кампании, регионам нужно провести профилактическую работу, чтобы она прошла без нарушений», — особо отметила вице спикер ГД

Также Ирина Яровая подчеркнула, «отдельного внимания требует вопрос обеспечения детских лагерей квалифицированными медицинскими работниками, что предполагает его предметное рассмотрение в каждом регионе».

Яровая обратила внимание, что до старта летней оздоровительной кампании межведомственным Комиссиям необходимо провести обучающие семинары с организациями отдыха и оздоровления детей и обсудить вопросы их готовности к обеспечению безопасного отдыха.

«Это работа, направленная на помощь и всеобщую заинтересованность в командном качественном результате во благо детей. Мы будем проверять, как проводится данная работа в субъектах, и планируем выездные мероприятия в разных регионах», — заключила вице-спикер ГД.