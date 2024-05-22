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Проект «Петропавловск. Возрожденная история» — стартовый этап и часть большой музейной экспозиции

15:05
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Проект «Петропавловск. Возрожденная история» — стартовый этап и часть большой музейной экспозиции

29 мая 2024 состоится презентация проекта «Петропавловск. Возрожденная история», который реализуется при поддержке Фонда Потанина. Проект направлен на исследование и интерпретацию материального и нематериального наследия о Петропавловске II половины XIX и начала ХХ веков.

«Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов Дальнего Востока с богатой историей, которая, к сожалению, не нашла отражение в музеях нашего города. Коллектив музея понимает важность создания постоянной целостной экспозиции, посвященной истории города. Созданный в рамках гранта выставочный проект, сможет стать стартовым этапом в создании будущей целостной экспозиции и стать ее частью», — сообщили в музее.

На презентации проектас докладами по истории города выступят:

Оксана Соболевская «Новости «подземной канцелярии»;
Ирина Витер «Вторая Камчатская экспедиция: основание гавани св. Петра и Павла»;
Сергей Гаврилов «Петропавловские хроники: город II половины ХIХ века»;

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