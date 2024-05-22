Камчатский край сотрудничает с крупнейшим туроператором Китая

Камчатка заключила соглашение с одним из крупнейших туроператоров Китая. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В рамках российско-китайского ЭКСПО, которое прошло в Харбине, Камчатский край заключил соглашение с одним из крупнейших Харбинских туроператоров, работающим с Российской Федерацией.

Как сообщила Юлия Морозова, зампред правительства Камчатского края этому предшествовал визит камчатской делегации в Китай в прошлом году. В этом году полуостров ожидает прибытия первой группы туристов из КНР в рамках реализации соглашения.

«Со стороны КНР мы ожидаем уже в этом году первую группу в санатории Начикинском. Также будет организована поездка жителей Камчатки в Китайскую народную республику, чтобы они смогли её посетить на доступных условиях. Одно из важнейших направлений в нашей работе — открытие прямого рейса между Камчатским краем и Китайской народной республикой в 2025 году, после того как новый международный аэропорт заработает в полную силу», - сказала Юлия Морозова.

Камчатка на Китайской международной ярмарке представила лучших производителей и товары, в их числе рыбная продукция, Омега-3, дикоросы, сувенирная продукция и сельхозпродукция.

Также была представлена обширная информация о туристических услугах края в виде фото, видео материалов, буклетов и т.д.

Камчатский стенд, как отметили участники делегации региона, пользовался большой популярностью у посетителей.

Российско-Китайское ЭКСПО — это эффективная платформа для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения контактов между регионами России и Китая.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. Организаторы с китайской стороны — Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Народное Правительство провинции Хэйлунцзян.