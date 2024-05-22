Камчатка и ДНР: Поддержка по всем фронтам

Губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и проверил ход восстановления объектов, расположенных на подшефных Камчатке территориях — в городе Светлодарск и в посёлке городского типа Мироновский. Камчатские специалисты восстанавливают здесь дорожной сети, ведут капитальные ремонты социально-значимых объектов, а также ремонт коммунальной инфраструктуры.

«Совместно с федеральным центром и властями Донецкой Народной Республики продолжим здесь, в Светлодарске и в Мироновском, воссоздавать все необходимые условия для качественной и полноценной жизни граждан, для того, чтобы семьи возвращались в населённые пункты и могли воспитывать детей. Это приоритетная задача, которая сегодня стоит перед всей страной. Камчатка не может остаться в стороне. Мы будем участвовать в возрождении наших исторических территорий и выполним все поставленные задачи. Ход работ держу на контроле, поэтому в таком же ключе продолжим мониторить реализацию всех проектов», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов осмотрел отремонтированные участки дороги. Благодаря проделанной работе восстановлено движение общественного транспорта. Ремонт был сделан от перекрестка федеральной трассы М-03 до въезда в город Светлодарск протяженностью 4.1 километра, площадью 27 050 квадратных метров.

Владимир Солодов также побывал на учебно-воспитательном комплексе в Светлодарске. Там идут работы на третьем и четвёртом этажах здания. В первый этап капремонта были заменены оконные блоки и демонтированы старые двери. Сейчас подрядчик выполнил выравнивание пола, сделал подоконники, ведутся работы по шпатлёвке стен. На очереди замена радиаторов. Ремонт электрических сетей выполнен более чем на 95%.

Кроме того, сейчас в посёлке Мироновском завершаются работы по ремонту школы №9.

«Капитальные ремонты образовательных учреждений будут завершены уже летом текущего года, в том числе будут устранены некоторые недочёты, которые определены по итогам прошлого года. Школы становятся новыми точками притяжения и развития детей, в них работают дополнительные секции и кружки. Очень приятно, что ученики вовлечены в оформление школы, что является залогом того, что завершаемый ремонт прослужит долгие годы», — сказал Владимир Солодов.

Камчатский край взял шефство над двумя населёнными пунктами в ДНР — городом Светлодарском и посёлком городского типа Мироновским. На территории населённых пунктов работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов.