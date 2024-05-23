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  4. Концерт «Вечер саксофона» проведут 26 мая в Петропавловске-Камчатском

Концерт «Вечер саксофона» проведут 26 мая в Петропавловске-Камчатском

09:35
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Концерт «Вечер саксофона» проведут 26 мая в Петропавловске-Камчатском

Хормейстер оркестра штаба Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации Иваном Удовеня 26 мая в библиотеке имени Крашенинникова проведет программу «Вечер саксофона», сообщили в библиотеке.

«Гостей ждет вечер прекрасных музыкальных композиций: классический джаз, смус-джаз и поп-музыка. В программе мировые хиты, а также современную музыку саксофонистов. Иван Удовеня даст единственный бесплатный концерт для посетителей библиотеки», – рассказали организаторы.

Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 8(415-2) 25-23-55.

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