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  4. Торжественное прощание выпускников со знаменем кадетского класса прошло на Камчатке

Торжественное прощание выпускников со знаменем кадетского класса прошло на Камчатке

09:40
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Торжественное прощание выпускников со знаменем кадетского класса прошло на Камчатке

В Елизовской средней школе № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова прошло торжественное прощание выпускников 11 класса со знаменем кадетского братства. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Сергей Тюлькин, глава ЕМР.

Этим старинным военным ритуалом выпускники выражают признательность своему учебному заведению и наставникам.

«Мы наблюдали за этими кадетами с самого начала - с 5 класса. Сегодня они достигли высшей лиги кадетского движения. Желаю ребятам удачи, успешно сдать экзамены, поступить в высшие учебные учреждения. И, конечно же, не забывать свою родную школу», – сказал Сергей Тюлькин.

В Елизовской средней школе № 2, которая с недавнего времени носит гордое звание имени Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова, на сегодняшний день три кадетских класса: 6 «К» класс им. кавалера ордена Мужества Дмитрия Стромилова, 8-й «К» им. кавалера ордена Мужества Евгения Морозова и кадеты выпускного 11 «А» класса им. Героя Советского союза Г.С. Кузнецова.

Педагогический коллектив школы обладает колоссальным опытом работы с кадетами, ведь именно эта школа в 2007 году стала зачинателем кадетского движения в Елизовском районе.

За это время 170 учеников школы присягнули на верность кадетскому движению.

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