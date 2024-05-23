Ирина Яровая помогла организовать оперативную медицинскую помощь дочери жителя Камчатки

Житель Петропавловска-Камчатского Олег Власенко обратился за помощью к камчатскому депутату, когда в больницу Санкт-Петербурга с высокой температурой и двусторонним воспалением легких попала его 23-летняя дочь Ирина, родившаяся на Камчатке и много лет проживавшая на полуострове.

«Такое состояние было непонятное у дочери, две недели не могли ничего сделать. Ситуация не улучшалась, лечение не помогало», — рассказал отец девушки.

Вопросы жизни и здоровья людей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Парламентарий незамедлительно отозвалась на обращение камчатца. Благодаря высокому авторитету и уважению медицинского сообщества Ирина Яровая добилась того, что профильные специалисты стабилизировали состояние здоровья больной. Также камчатский депутат в ручном режиме контролировала дальнейший ход лечения.

«Ирина Анатольевна контролировала все, что происходило в больнице. Она предлагала даже собрать консилиум врачей, чтобы услышать мнение разных специалистов. Поняла, что ситуация непростая. Дважды дочь была в реанимации, улучшения никакого», — добавил мужчина.

4 года назад мужчина уже потерял из-за болезни Крона сына и, конечно, очень испугался за здоровье дочери. Мужчина написал обращение вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, зная, что парламентарий уже не раз помогала землякам в трудных ситуациях.

«К Ирине Анатольевне мне посоветовал обратиться сослуживец. У его двухлетнего сына была онкология и Ирина Анатольевна очень сильно тогда им помогла», — сказал Олег Власенко.

Сейчас дочь Олега Власенко - Ирина чувствует себя намного лучше. Её выписали из больницы и она проходит лечение амбулаторно. Родственники счастливы и искренне благодарны Ирине Яровой за организацию оперативной помощи.

«В первую очередь, мне хочется пожелать Ирине Анатольевне здоровья и всего самого хорошего. Этот человек неравнодушен ко всем жителям Камчатки. Она всегда очень сильно переживает за камчатцев, и наша семья - тому подтверждение! Поэтому, низкий ей поклон от всей нашей семьи»,— заключил мужчина.

Напомним, работа с обращениями граждан - важнейший приоритет в работе Ирины Яровой. Вице-спикер Госдумы - автор многих федеральных законов в защиту людей и безопасности граждан. Вопросы социального благополучия и развития Камчатки также приоритет в работе камчатского депутата.