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  4. Более 400 школьников участвовали в патриотической акции на Камчатке

Более 400 школьников участвовали в патриотической акции на Камчатке

12:15
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Более 400 школьников участвовали в патриотической акции на Камчатке

Во Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» приняли участие более 400 школьников. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В рамках просветительского этапа данной патриотической акции бойцы Камчатских студенческих отрядов организовали и провели квизы и внеаудиторные занятия в различных формах для школьников, в образовательных организациях.

В мероприятии было задействовано 21 школа и более 400 учеников средней и старшей возрастной группы.

Акцию проводит молодёжная организация «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Минпросвещения РФ. Впервые акцию «Поклонимся великим тем годам» провели в 2013 году – организаторы посвятили ее70-ти летию Сталинградской битвы.

В скором времени бойцы камчатских студотрядов будут участвовать в трудовом этапе патриотической акции. Этап включает в себя восстановление, очищение памятников, мемориалов, захоронений, скверов, посвящённых событиям и героям Великой Отечественной войны.

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