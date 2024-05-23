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  4. Строительство новых жилых домов в Усть-Камчатске почти завершено

Строительство новых жилых домов в Усть-Камчатске почти завершено

14:15
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Строительство новых жилых домов в Усть-Камчатске почти завершено

В Усть-Камчатском районе приступили к отделке строящихся жилых домов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Строительство ведётся по государственной программе расселения аварийного жилья. Осенью 2024 года планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию новых домов, затем жители получат договоры мены и будут праздновать новоселье.

«В Усть-Камчастке уже смонтированы основные конструкции новых домов, ведутся отделочные работы и монтаж фасадов. В свою очередь в поселок Ключи завезен домокомплект, который скоро будут собирать», – рассказал Артём Фирстов, ВрИО министра строительства и жилищной политики Камчатского края .

Более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года, будут расселены в рамках федерального проекта. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки.

Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.

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