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  4. Пять генераторов отправят камчатские парламентарии в зону проведения СВО — Ирина Унтилова

Пять генераторов отправят камчатские парламентарии в зону проведения СВО — Ирина Унтилова

16:05
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Пять генераторов отправят камчатские парламентарии в зону проведения СВО — Ирина Унтилова

Депутаты краевой Думы на Камчатке закупили дизель-генераторы для 40-й бригады морской пехоты. Покупку прокомментировала председатель краевого парламента.

«Мы рады, что в очередной раз оказали ребятам необходимую поддержку. И когда они смогут держать бесперебойную связь под огнем противника, в тяжелейших боевых условиях, мы будем знать, что в этом деле есть и наша лепта», — рассказала председатель краевого парламента Ирина Унтилова.

Краевые депутаты оказывают поддержку камчатским морпехам на регулярной основе с начала проведения СВО. Кроме того, камчатские депутаты вносят вклад в дело восстановления мирной жизни в новых российских регионах, а Молодежный парламент Камчатского края наладил взаимодействие с коллегами из ДНР, ЛНР и Запорожья.

«Это общая работа. Скоро встречаем на Камчатке Татьяну Флоровну Романову. Она лично доставляет грузы камчатским участникам СВО, встречается с бойцами, передает необходимые вещи и технику, угощения и приветы с родной земли, рисунки школьников», — отметила спикер Заксобрания Камчатки.

В 2023 году в крае приняты множество региональных законов для поддержки участников СВО и их семей. Среди них гарантирующие обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов из семей участников СВО, бесплатную юридической помощь для мобилизованных, контрактников и добровольцев, членов их семей. Один из принятых законов регламентирует вопросы предоставления бесплатных земельных участков для участников СВО и членов их семей.

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