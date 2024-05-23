Для камчатских школьников начался основной период ЕГЭ

На Камчатке школьники сдали первый ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Главный школьный экзамен начался сегодня для камчатских одиннадцатиклассников. На ЕГЭ по литературе зарегистрировались более 100 человек, примерно такое же количество участников — на экзамен по географии, а вот химию захотели сдавать почти 200 человек. Экзамены начались в 10:00», — рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

Все аудитории пунктов проведения экзамена (ППЭ) оснащены системами видеонаблюдения в режиме онлайн. В каждом ППЭ обеспечено присутствие членов государственных экзаменационных комиссий, общественных наблюдателей.

Сегодня для организации экзамена было задействовано 23 пункта проведения экзамена. В школе № 34 Петропавловска-Камчатского состоялся ЕГЭ по химии.

После регистрации и контроля металлоискателем ребят проводили в аудитории согласно спискам.

Начиная с этого года в Камчатском крае выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен, будет выплачиваться денежное вознаграждение. Приказ о поощрении школьников и выплате им единовременного вознаграждения опубликовало Министерство образования Камчатского края.

«Ребята, которые наберут за ЕГЭ от 95 до 99 баллов по одному учебному предмету, получат выплату в размере 50 тысяч рублей. Выпускникам, набравшим от 95 до 99 баллов по двум и более предметам, выплатят 75 тысяч рублей. Выпускники-стобалльники получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей за каждый учебный предмет», — напомнили в министерстве образования.

На следующей неделе запланированы экзамены по обязательным предметам. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая, по профильной и базовой математике — на 31 мая.

Экзамены по обязательным предметам стоят в расписании одними из первых с целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании.