Праздничный вечер в честь Дня славянской письменности состоится на Камчатке

В честь Дня славянской письменности и культуры в Петропавловске состоится праздничный вечер. Об этом рассказали в пресс-службе ПКГО.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры.

Праздник известен как день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого языка.

В честь этого события Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова подготовила яркий праздничный вечер, который пройдёт в субботу, 25 мая, в актовом зале.

В программе вечера: концерт со стихами и песнями на славянских языках, интерактивная игра «Грамота на Руси», викторина «Родное слово», экскурсия по предметно-планшетной выставке «Величие слова славянского» и мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Мотанка».

Закончится мероприятия чаепитием для всех желающих.