Камчатские лесники рассказали школьникам о своей профессии

Школьникам Камчатки рассказали о профессиях «Лесничий» и «Лесной пожарный». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для учеников Каменской средней школы пенжинские лесники провели профориентационные уроки, на которых рассказали о профессиях лесничих, лесных пожарных и пожарных десантников, лётчиков-наблюдателей, инженеров по использованию лесов, лесопатологов.

«В ходе урока с школьниками обсудили вопросы важности лесов, состав лесов Камчатского края, текущие задачи, которые решают работники лесного хозяйства. Отдельно проговорили вопросы на экологическую тематику: мусор в лесу, незаконная вырубка леса, лесные пожары», - рассказал Александр Горохов, участковый лесничий Пенжинского участкового лесничества.

Также ребятам рассказали о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесу, правилах поведения при обнаружении лесного пожара и раздали памятки на противопожарную тематику.

Занятия по профориентации и противопожарной пропаганде способствуют привлечению молодых специалистов в сферу лесного хозяйства, снижение случаев возникновения лесных пожаров и являются важной частью реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».