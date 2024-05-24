Подготовка вожатых в детские оздоровительные лагеря проходит на Камчатке

На Камчатке проходит подготовка вожатых к работе в детских оздоровительных лагерях. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Более 70 человек прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей».

«Отдых ребенка должен быть безопасным и комфортным, именно поэтому на курсах для вожатых очень много времени уделялось правилам и педагогическим требованиям, которые необходимо соблюдать при работе с детьми. Слушатели курсов погрузились в практический блок и получили новые знания по основам игротехники, узнали арсенал упражнений, видов деятельности, а также источники, где их можно взять», - рассказала руководитель курсов, старший преподаватель сектора воспитания Камчатского института развития образования Евгения Пантелеева.

Курсы для вожатых Камчатки организовали специалисты сектора воспитания Камчатского института развития образования с привлечением в качестве спикеров образовательных блоков хабаровских специалистов.

Благодаря практическим и лекционным занятиям будущие вожатые узнали, что такое лагерь, как выглядит организация всех процессов в нём изнутри, как общаться с детьми и создать из незнакомых ребят дружный коллектив, какие особенности есть у детей разных возрастов, для чего создаются зарядки и тихий час, а также погрузились во множество других важных тем.