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Бесплатные путёвки на военно-спортивные смены «Альбатрос» предлагают камчатским школьникам

13:38
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Бесплатные путёвки на военно-спортивные смены «Альбатрос» предлагают камчатским школьникам

Бесплатные путёвки на военно-спортивные смены в ДОЛ «Альбатрос» предлагают школьникам. Об этом рассказали в пресс-службе ПКГО.

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи организует на территории детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» военно-спортивные профильные смены «‎Время героев».

Первая смена пройдёт со 2 по 22 июня, вторая – с 25 июня по 15 июля, третья смена состоится с 18 июля по 7 августа и четвёртая – с 10 по 30 августа.

Принять участие в них приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Участие в профильной смене даёт возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по военно-прикладным дисциплинам: огневая, инженерная и тактическая подготовки, тактическая медицина, управление БПЛА, организация связи и военно-спортивные игры.

Путёвка предоставляется бесплатно. Финансирование военно-спортивных смен «Время героев» в ДОЛ «Альбатрос» осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(4152)42-45-77.

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