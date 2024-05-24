Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Фемида
  4. Домашний тиран получил срок на Камчатке за избиение подруги

Домашний тиран получил срок на Камчатке за избиение подруги

13:50
45
Домашний тиран получил срок на Камчатке за избиение подруги

Усть-Камчатский районный суд признал виновным 33-летнего жителя поселка Ключи в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

«В декабре прошлого года подсудимый из-за ревности напал на спящую сожительницу и избил ее. В марте этого года, напившись, по тому же мотиву вновь напал на возлюбленную, применил болевой прием и заломил руку за спину. У 35-летней потерпевшей диагностирован винтообразный перелом в средней и нижней трети левой плечевой кости», – добавили в прокуратуре.

Эксперты оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Мужчина был неоднократно судим за подобные преступления, свою вину признал, объяснив, что вел себя так из-за спиртного.

Суд приговорил его к колонии общего режима до 2 лет и 9 месяцев.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Начинающие сельхозпроизводители Камчатки могут получить грант «Агростартап»
Ветерану СВО с Камчатки помогли получить направление в санаторий
Подшефный Камчатке центр соцобслуживания Дебальцево получил от края помощь
Выплату взамен земельного участка могут получить многодетные семьи Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.