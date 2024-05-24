Камчатские сельхоз предприятия готовятся к посевной компании

Аграрии Камчатки активно ведут работы по подготовке к посевной кампании. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«В этом году мы планируем к посадке пропашных культур около 115 гектаров. Будет высажено 63 гектара картофеля, 25 гектаров капусты, 15 гектаров моркови и 12 гектаров свеклы. Мы работаем на качество, поэтому планируем лучшую урожайность по сравнению с прошлым годом. По картофелю планируем собрать две тысячи тонн, по капусте — 1,2-1,3 тысяч тонн, 300 тонн моркови и 250 тонн свёклы», — сообщил директор сельскохозяйственного предприятия «Овощевод» Иван Речкалов.

Предприятие работает по государственному заказу и снабжает детские сады, школы, больницы и другие учреждения Елизовского муниципального района свежими овощами. В этом году аграрии планируют выйти на госзаказы в краевой столице.

Вопрос развития сельского хозяйства неоднократно обсуждался во время рабочих поездок Михаила Мишустина по регионам, в том числе по Дальнему Востоку.

В результате Правительством был принят ряд решений по дополнительной поддержке этого направления сельского хозяйства.

Среди мер – субсидии на производство овощей в защищённом и открытом грунте, а также на проведение агротехнологических работ.