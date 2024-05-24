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  4. Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт на Камчатке

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт на Камчатке

16:30
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Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт на Камчатке

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Петропавловске-Камчатском. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

28 июня краевая библиотека станет местом, где можно будет найти новую работу, записаться на обучение по востребованным профессиям, научиться писать резюме и узнать, как получить средства на открытие своего дела.

«Это комплекс современных площадок, где в режиме реального времени соискатели могут найти работу, а компании – работников», – рассказал заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов.

Также на ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной кадровой службы.

При этом мероприятие подразумевает не только взаимодействие работодателей и кандидатов, но и обучающие семинары, мастер-классы для соискателей по темам поиска работы и выстраивания карьеры.

Ярмарка стартует 28 июня в 10:00 в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова по адресу: пр. Карла Маркса, 33/1.

Новый формат проведения ярмарок трудоустройства – одна из частей масштабной модернизации службы занятости населения, которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Приоритетной задачей службы занятости нового типа станет работа по закрытию кадровой потребности региона, а также переход от механизма предоставления услуг к механизму решения проблем соискателя и работодателя. 

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