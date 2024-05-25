Ирина Яровая: Реновация городов Дальнего Востока – это исторический шанс

Реновация городов Дальнего Востока – это исторический шанс, уверена заместитель Председателя Государственной Думы России



«Это, прежде всего, города для счастливой жизни и возможность сберечь тех, кто сейчас живет на Дальнем Востоке, и увлечь в новую жизненную перспективу Дальнего Востока жителей других регионов России»,— заявила Ирина Яровая.



«Из безвременья, разрухи и даже безнадежности, которая царила на Дальнем Востоке в конце 90-х и начале 2000-х, мы, благодаря стратегическим решениям нашего Президента, шагнули в период развития, уникальных возможностей и, вместе с тем - особой ответственности. В 2013 г. Президент в послании объявил подъем Дальнего Востока нашим национальным приоритетом на весь XXI век. За прошедшие годы для развития Дальнего Востока принято около 100 федеральных законов и около 500 актов Правительства, каждый из которых про конкретные новые возможности, такие как закон о ТОРах, о дальневосточном гектаре и ипотеке, о свободном порте Владивосток, о Северном завозе и многие другие», — сказала Ирина Яровая.



«Мастер-план - это новая высокая планка, которая стала возможна благодаря надёжному и более высокому фундаменту экономических и государственных возможностей для ее постановки и достижения. Реновация 25 городов Дальнего Востока и 16 городов Арктики – это фактически национальный план развития. Каждый пункт каждого мастер-плана – это поручение от граждан и обязательство перед ними», — подчеркнула вице-спикер ГД.



«В реализации мастер-планов особое внимание будет направлено на развитие комфортной и современной инфраструктуры для семей с детьми. Важно, чтобы каждый мастер-план создавал новые возможности для развития туризма в регионе. Это не только создание новых туристических объектов, но и учет возможной потребности в обеспечении проживания приезжающих туристов и их досуга», — предложила депутат ГД от Камчатского края.



«Реновация городов – это новый горизонт планирования жизни для дальневосточников и перспективы профессионального роста. Реализация мастер-планов приведет к созданию новых рабочих мест. И тут особое внимание нужно уделить кадровой обеспеченности. Разработанный мною закон о целевом обучении, который вступил в силу с 1 мая дал новый уникальный инструмент инвесторам Дальнего Востока – целевая подготовка кадров за счет бюджета с последующим трудоустройством. Предложим Минтруду России, Минстрою и Минобрнауки проработать данный вопрос с регионами», — сообщила Ирина Яровая.



«Любой план становится результатом только в том случае, если он наполнен живой жизненной энергией. По поручению Президента РФ предстоит большая работа по корректировке и принятию новых 11 нацпроектов. Это 5 новых нацпроектов и 6 нацпроектов, которые будут скорректированы. Предложим Правительству учесть при подготовке нацпроектов мероприятия по реализации мастер-планов», — добавила зампред ГД.



«Безусловно планирую сама и, полагаю, что все депутаты в прямой связи с жителями на местах будут осуществлять контроль за реализацией, и, конечно, работать вместе с губернаторами на федеральном уровне в коммуникации с Правительством, вместе с нашим родным министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики над реализацией мастер-планов через госпрограммы», — заключила Ирина Яровая.







