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  4. Мальчик с Камчатки стал 14-миллионным посетителем выставки «Россия» в Москве

Мальчик с Камчатки стал 14-миллионным посетителем выставки «Россия» в Москве

13:55
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Мальчик с Камчатки стал 14-миллионным посетителем выставки «Россия» в Москве

Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал с родителями, передает пресс-служба правительства камчатского края.

Миллионного посетителя поздравили в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Мальчику вручили сертификат на семейное путешествие город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Каждый год его посещает более миллиона туристов и экскурсантов.

«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал Кирилл Старов. «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — рассказала мама Кирилла.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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