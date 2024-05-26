Губернатор Камчатки поздравляет бизнесменов края с Днём российского предпринимательства

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил представителей регионального бизнеса с Днём российского предпринимательства, отметив, что в основе всестороннего развития края лежит инвестиционная деятельность и частная инициатива.

«Уважаемые предприниматели Камчатского края! Дорогие друзья!

Сегодня, в День российского предпринимательства, хочу поздравить всех представителей камчатского бизнеса, всех тех, кто изо дня в день трудится, делая наш родной край более привлекательным, более развитым, более комфортным для жизни. В основе развития Камчатского края лежит инвестиционная деятельность и частная инициатива. От имени всех жителей региона выражаю вам благодарность и уважение за ваш труд.

Камчатка в последние годы достигла очень серьёзных успехов в развитии экономики. По целому ряду показателей мы занимаем первые строчки среди других субъектов России. Благодаря усилиям наших рыбопромышленников Камчатка является лидером по добыче водных биоресурсов, создавая дополнительные рабочие места и внося серьёзный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Последние годы и другие секторы экономики показывают достойные результаты. Развиваются такие сектора, как судостроение, судоремонт, металлообработка, пищевая промышленность. Всё это позволяет нам укреплять собственную промышленную базу. Главный результат — это качество жизни наших граждан.

Всего в бизнесе занято более 55 тысяч человек. И я хочу пожелать, чтобы ваш бизнес развивался, чтобы ваши усилия приводили к реальным результатам, на которые вы рассчитываете. Со стороны государства могу обещать вам всестороннюю поддержку. И хочу пожелать, чтобы, развивая свой бизнес, мы не забывали о тех, кто им пользуется, о наших гражданах и продолжали вести социально ответственную политику», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.