Авто-велопробег в поддержку бойцов СВО прошёл на Камчатке

На Камчатке 26 мая прошёл автопробег в поддержку бойцов СВО. Об этом рассказали в телеграм-канале ZOV «Камчатка».

«Как всегда это было очень эмоционально и трогательно, особенно тёплый приём жителей с. Мильково , которые не остались в стороне и отозвались на призыв Руководителя местного исполкома партии «Единая Россия» - Ольги Викторовны Сепко, присоединились к акции, пройдя велопробегом по улицам Мильково», – сказан в сообщении.

Поприветствовать участников Авто-велопробега пришёл Глава администрации Мильковского муниципального округа – Николай Владимирович Сепко.

Из с.Мильково для земляков передали маскировочные сети и другую помощь, необходимую на фронте.

В свою очередь, организаторы привезли и вручили мильковчанам, которые активно помогают фронту благодарственные письма от командования 40-ой гвардейской пехоты, а также от «ZOV Камчатка».

Благодаря помощи жителей края наши ребята на передовой чувствуют поддержку и тепло родного дома.