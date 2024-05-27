Ежегодный День призывника провели на Камчатке

День призывника ежегодно проводится в Елизовском районе для юношей, готовящихся пополнить ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации ЕМР.

Будущие защитники Отечества собрались 24 мая в Доме культуры и творчества молодёжи «Юность» в Елизове.

«Проводы призывников в армию – это значимое событие. Оно стало уже традиционным в нашем Елизовском районе. Служить в армии всегда было почётным и ответственным делом. Вы уходите туда юношами, а приходите – мужчинами. Я вам желаю служить честно, ответственно, выполнять Устав и не забывать своих близких и родных», – с приветственным словом к призывникам и гостям праздника обратилась Ольга Дубинина, заместитель главы Администрации ЕМР.

В этот день слова напутствия ребята принимали от Военного комиссара города Елизово, Елизовского, Соболевского и Усть-Большерецкого районов Александра Вахонина, атамана отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска Виктора Махини, начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного Комиссариата Камчатского края Евгения Сохимо.

Приятным подарком на День призывника стало выступление ярких и талантливых творческих коллективов Елизовского района.