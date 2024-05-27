Лофт «Парк культуры» благодарит Фонд «Будущее Камчатки» за помощь в презентации фотовыставки в Санкт-Петербурге

Творческое пространство Лофт «Парк культуры» и школа айкидо рэнсинкай «Камчатка» благодарят Фонд «Будущее Камчатки». Благодаря поддержке благотворителей фотовыставка «Вечер айкидо: БУСИДО» презентовали в Санкт-Петербурге.

«Благодаря софинансированию стало возможным создание и презентация камчатского фотопроекта «Вечер айкидо: БУСИДО» в городе Санкт-Петербург. Презентация прошла с большим успехом и имеет восторженные отзывы от посетителей из самых разных городов (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Зеленоград, Москва и другие). Также проект был приглашен для экспозиции и в другие галереи Санкт-Петербурга. Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество с Фондом «Будущее Камчатки»», – сказала генеральный директор АНО «Центр Культуры и Просвещения», руководитель лофта «Парк культуры» Наталия Юрчук.

«Вечер айкидо: БУСИДО» – уникальный проект камчатских деятелей искусства и спорта. Автор выставки фотограф Денис Шмаков создал 7 работ, каждая из которых олицетворяет один из принципов Бусидо – кодекса самурая древней Японии.

Основа выставки – полотна высотой 5 метров, подсвеченные изнутри. Возле каждой фотографии изображен QR-код, по которому можно перейти на ресурс и увидеть полотно с элементами графики. Кромке того, на выставке представлена инсталляция, на которой с помощью проектора проецируется видеоизображение, где самураи двигаются, отрабатывая каты.

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» реализуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, ведущие к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда — Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.