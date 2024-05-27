Победитель конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» в экспедиции похудел на 10 кг

Победитель конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» во время путешествия похудел на 10 кг, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Антон отправился в настоящую экспедицию: за 17 дней он в одиночку проплыл на каяке вдоль побережья Приморского края и снял невероятное видео о своих приключениях. По его словам, новость о запуске конкурса помогла решиться на такое путешествие», – добавили в пресс-службе.

За это время мужчина преодолел расстояние 500 км. В его видеоотчете — нетронутые человеком места Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока, а в конце — авторская песня, которую он сочинил во время путешествия.

«Объявление о конкурсе как раз было отправной точкой, я подумал: "конкурс неплохой, призы неплохие, мне стоит попробовать поучаствовать и осуществить то, что я давно задумал". Я давно живу в Приморском крае. Места природные, побережье мне очень нравятся, можно сказать, я в них влюблен. Северные огромные скалы и мысы, невероятных форм кекуры, многочисленные безлюдные песчаные бухты с прозрачной водой. Я находился в нетронутой человеком природе и это было незабываемо», — рассказывает Антон Конобиевский.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри.

С 1 мая начался II Всероссийский конкурс на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». До 30 декабря жители Камчатки могут подать заявку на путешественникдв.рф и получить шанс выиграть главный приз — 3 млн рублей. Победитель первого сезона Антон Конобиевский рассказал о путешествии, которое принесло ему победу в прошлом году.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.