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Для камчатского села Мильково определили подрядчика для благоустройства парковой зоны

14:45
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Для камчатского села Мильково определили подрядчика для благоустройства парковой зоны

Для благоустройства парковой зоны в Милькове определён подрядчик. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Летом 2023 года округ стал одним из победителей конкурса федерального гранта на реализацию проекта благоустройства парка в районе проспекта Космонавтов.

Замглавы Мильковского округа Александр Фомин сказал, что подрядчик был определён аукционным способом – сейчас подрядная организация закупает стройматериалы.

В парке будет обустроена детская игровая площадка для ребят от 2 до 12 лет, спортивная площадка с теннисными столами, зоной воркауты и скейт парк, прогулочные зоны и велосипедная дорожка, которые свяжут площадь Ленина и улицу Советскую.

Также здесь разместят туристический центр, люди смогут ознакомиться со всем разнообразием активностей на территории района.

Территория будет очищена от старых построек, полностью освещена современными светильниками. В парке будет высажен газон, кустарники и саженцы новых деревьев.

Важной составляющей станут устройства видеонаблюдения, которые обеспечат безопасность и спокойное времяпрепровождение детей и взрослых в парке.

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