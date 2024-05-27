Мастер-план Петропавловска-Камчатского представил Владимир Солодов на выставке-форуме «Россия»

В рамках реновации столицы Камчатского края планируется создать новые объекты культурного притяжения, в том числе новый музей и общественный центр на главной площади, а также туристическую инфраструктуру. Кроме того, особое внимание будет уделено развитию сферы образования, а главным проектов здесь является межвузовский кампус, которой станет новым молодёжным пространством, рассказали в правительстве.

«Мы первыми начинаем новый день, поэтому для себя ставим задачу вдохновлять на новый день и себя, и всю страну, задавать тренды всей стране. Наша главная задача заключается в том, чтобы Петропавловск-Камчатский выиграл от своего уникального местоположения. Для этого мы подчёркиваем особенности региона, отражаем их в архитектурных решениях и благоустройстве. Но самое главное — не навредить прекрасной природе полуострова и сделать эту уникальную природу доступной для каждого местного жителя и для всех, кто посещает Петропавловск-Камчатский. Жить в таком окружении — это по-настоящему привилегия, которую мы хотим раскрыть. Но для этого, конечно, нам предстоит большая работа, которая утверждена Президентом Российской Федерации. Уже два года мы работаем по её практической реализации, по тому, чтобы выполнить планы и сдержать обещания, чтобы каждое слово, каждый пункт в мастер-плане обрёл реальность, и вместе с горожанами мы воплотили его в жизнь», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона. Основа мастер-плана Петропавловска-Камчатского включает стратегию экономического развития города, создание новых рабочих мест в современных отраслях, а также социальный сервис и концепцию градостроительного плана.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место.