Камчатские работодатели могут подать заявку на целевое обучение сотрудников бесплатно

Предприниматели Камчатки могут подать заявки на подготовку кадров по целевому обучению за счёт бюджетных средств. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Возможность обучить кадры, под нужды своего предприятия, появилась благодаря изменениям в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Заявки на целевое обучение работодатели могут разместить до 10 июня, а с 20 июня у выпускников появится возможность заходить через портал Госуслуг и во вкладке «поступление онлайн» выбрать направление целевого обучения.

Разъяснительная работа с абитуриентами проводится министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края совместно с региональным министерством образования.

«Попрошу отработать с главами муниципальных образований и с их отраслевыми организациями в энергетике, в строительстве, в сельском хозяйстве, в туризме, и во всех остальных сферах. У нас есть организации-резиденты ТОР и каждый из них имеет право обучить за бюджетные средства специалистов. Нужно персонально отработать с каждым, чтобы заявки были поданы. Эта важнейшая мера поддержки, которой они должны воспользоваться. Пожалуйста, коллеги, давайте активизируем работу», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Предприятия – заказчики целевого обучения могут указать в своих заявках запросы к претендентам, отметить меры поддержки, которые предусмотрены для студентов на период целевого обучения, обозначить свои требования к образовательной организации.

Таким образом, на портале сформируется база данных всех заказчиков целевого обучения, с которой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить в июне заявку на заключение соответствующего договора.

После подачи заявок со стороны соискателей, определения кандидатур и официального распоряжения со стороны вуза или техникума о зачислении кандидатов, компании могут приступить к заключению договоров о целевом обучении.

Ссылка на портал для размещения заявки: https://trudvsem.ru/target-education/search