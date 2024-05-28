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Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил воинов в зелёных фуражках с Днём пограничника

09:40
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Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил воинов в зелёных фуражках с Днём пограничника

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил личный состав Пограничного управления ФСБ России.

«Уважаемые сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району! Дорогие ветераны! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём пограничника.

Камчатка является восточным форпостом страны, и со дня основания Камчатского пограничного отряда в 1926 году рубежи нашей страны под вашим неусыпным контролем. В это непростое время мы особенно остро ощущаем, насколько важен ваш тяжёлый труд. Ваша работа требует высокой ответственности, мужества и преданности своему делу. Выражаю благодарность и уважение за добросовестное выполнение своих обязанностей и верную службу Родине.

Мы, безусловно, гордимся защитниками наших рубежей. Это люди чести, люди, способные мужественно переносить тяготы службы в самых суровых условиях. Уверен, вы и впредь будете успешно выполнять все поставленные перед вами задачи.

Дорогие друзья! От имени всех жителей Камчатского края желаю добра и благополучия вашим семьям. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, нынешним защитникам Отечества!», — поздравил Владимир Солодов.

Справка.

День пограничника отмечается в России 28 мая. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. Ежегодно отмечать День пограничника в этот день стали с 1958 года.

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