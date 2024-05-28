Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём пограничника

«Граница на замке» — это уверенность граждан России и благодарность каждому пограничнику России за безопасность и защиту. Вы мужественно и верно служите России, храните и продолжаете священные традиции любви и служения Отечеству!

От всей души желаю вам профессиональных успехов в решении всех поставленных задач и Победы России. Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! Уверена, Ваш личный успех всегда будет успехом России.



С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая