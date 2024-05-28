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  4. Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём пограничника

Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём пограничника

10:50
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Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём пограничника

«Граница на замке» — это уверенность граждан России и благодарность каждому пограничнику России за безопасность и защиту. Вы мужественно и верно служите России, храните и продолжаете священные традиции любви и служения Отечеству!

От всей души желаю вам профессиональных успехов в решении всех поставленных задач и Победы России. Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! Уверена, Ваш личный успех всегда будет успехом России.

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

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