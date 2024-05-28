Владимир Солодов наградил камчатских благотворителей за их деятельность в ДНР

Поездка в Москву губернатора Камчатского края Владимира Солодова стала поводом для встречу с нашими земляками, для которых понятия милосердие и помощь ближнему не просто слова, а руководство к действию.

«Воспользовался поездкой в Москву, чтобы вручить заслуженные награды предпринимателям с Камчатки — Вячеславу Варяникову и Сергею Дегаю. Ребята занимаются сетью офтальмологических клиник по всей стране, но помимо этого, помогают жителям ДНР. В Мариуполе они открыли благотворительную детскую стоматологическую клинику. За время её работы 4470 детишек со всего Донбасса смогли бесплатно пройти лечение», — рассказал Владимир Солодов.

Вячеслав и Сергей активно помогали нам восстанавливать необходимые для жизни условия в Светлодарске и Мироновском. Они продолжают поддерживать и тех, кто участвует в специальной военной операции.

«Это хороший пример того подхода, который в целом характерен для камчатского предпринимательского сообщества, и за который я хочу сказать большое спасибо. Именно благодаря единству и готовности откликнуться на запрос о помощи, нам удаётся достигать поставленных задач», — отметил глава региона.