Призёр всероссийского конкурса рассказал о путешествии по Долине великанов на Камчатке

Призёр первого сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» рассказал о своём путешествии по Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Маршрут проходил между вулканами плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянный и Ключевская сопка. За 7 дней участники прошли 100 км.

«Идея родилась, когда я узнал про конкурс. Это ещё совпало с моим внутренним желанием отправиться в поход, потому что я проходил этот маршрут 5 лет назад и хотел вернуться, но не было повода и времени», — рассказал Эрнест Леонидов.

Как рассказал путешественник, Долина великанов — очень красивое место, но, чтобы снять красивый фильм, нужна была идея. Она заключалась в том, что путешествие погружает в определённое состояние.

«5 лет назад, когда я там ходил, это произошло неосознанно, и моя жизнь кардинально изменилась. Сейчас поводом отправиться туда стал конкурс. Мы собрались с друзьями, пошли в этот поход, и я был уже внимательнее к тому, что происходит внутри, отследил это состояние, отследил, что на самом деле происходит. Я свою жизнь увидел со стороны и осознал, что делаю правильно, что неправильно, на что я трачу в своей жизни время бестолково, и что мне нужно делать для того, чтобы реализовать эту жизнь более качественно. И на самом деле вот это уже был приз и награда, которую я получил», — поделился путешественник.

Эрнест Леонидов рассказал, что маршрут может повторить любой желающий. Опытные путешественники могут спланировать его самостоятельно, посидев на форумах, узнав какие-то детали. Менее опытные могут обратиться к туроператорам.

с 1 мая открылся приём заявок на участие во 2 сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений».

До 30 декабря можно подать заявку на путешественникдв.рф и получить шанс выиграть главный приз — 3 млн рублей.

Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей, подать заявку на участие можно до 30 декабря 2024 года.

Ссылка на конкурс: https://xn--b1aafcabvqzaq0akdk6f.xn--p1ai/