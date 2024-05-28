Юрий Трутнев поздравил пограничников Дальнего Востока с профессиональным праздником

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 28 мая поздравил пограничников Дальнего Востока с Днем пограничника.

«Уважаемые пограничники, ветераны Пограничной службы ФСБ России на Дальнем Востоке!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На Дальний Восток приходится значительная часть государственной границы России. Тысячи военнослужащих - жителей ДФО, круглыми сутками стоят на страже морских и сухопутных рубежей нашей страны, оберегая покой миллионов россиян, давая нам возможность работать, развивать города и села, строить предприятия, реализовывать масштабные проекты.

Мы помним, какой большой вклад внесли пограничники Дальнего Востока в Победу в Великой Отечественной войне, как отважно боролись с нацизмом в рядах Советской Армии, участвовали в ключевых сражениях Второй мировой.

Сегодня сотрудники пограничной службы ДФО достойно продолжают дело своих предшественников, охраняют восточные рубежи Отечества, пресекая попытки боевиков и террористов проникнуть на территорию нашей страны, обеспечивают безопасность внешнеторговых операций. В текущей действительности, в условиях усиливающегося политического и экономического давления на Россию, эта работа особенно важна.

Многие пограничники Дальнего Востока принимают участие в Специальной военной операции, оказывают поддержку своим коллегам в новых регионах.

В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за труд и пожелать здоровья, благополучия и успехов! Пусть мир всегда царит на Дальнем Востоке и всей российской земле!», — сказал Юрий Трутнев.