Снятый на Камчатке фильм о дикой природе стал самой кассовой картиной в российском прокате

Снятый в Кроноцком заповеднике фильм стал самым кассовым российским фильмом о дикой природе. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

По итогам двух прокатных уикендов фильм «Огненный лис» стал самым кассовым российским фильмом о дикой природе, собрав 51 млн рублей. Фильм посмотрели более 195 тысяч зрителей по всей стране.

В фильме показана непростая жизнь диких животных Кроноцкого заповедника на Камчатке, и зритель может погрузиться в удивительный мир дикой природы.

Режиссер и продюсер фильма Дмитрий Шпиленок отмечает, что до массового признания фильму и его создателям пришлось пройти непростой путь.

«Огненный лис — сложный проект. В осуществимость наших планов мало кто верил, когда мы с Анной забрасывались вдвоём к подножью вулкана, чтобы снять эту историю. Когда фильм уже был готов, в его зрительском успехе сомневались почти все прокатные компании. Мы очень рады, что «Карропрокат» ответили на наше письмо. Результат фильма доказывает, что нужно верить в своего лисенка, в свою идею», – сказал Дмитрий.

Премьера фильма состоялась в апреле в рамках Московского Международного кинофестиваля, а уже в мае, до старта фильма в прокате жители Камчатки смогли увидеть его первыми во время специального предпремьерного показа.

Картина получила широкое признание как среди зрителей, так и среди критиков, что подтверждается не только кассовыми кинотеатральными сборами, но и высокими рейтингами на индустриальных платформах.

27 мая стартовала специальная акция в кино всем классом. Теперь самый рыжий фильм этого года «Огненный лис» можно посмотреть по специальной цене - 130 рублей за билет. Акция действует для организованных детских групп от 10 человек. Посетить сеансы можно только в будни с 10:00 до 16:00 по предварительной заявке в киноцентрах Лимонад и Пирамида.