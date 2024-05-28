Борис Невзоров поздравил земляков-камчатцев с Днём пограничника

Уважаемые ветераны пограничной службы, воины-пограничники!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Служба на границе всегда являлась задачей особой государственной важности – школой мужества, воинского братства, уделом храбрых и отважных воинов. У вас не бывает выходных: днем и ночью, на суше и на море вы защищаете экономические интересы государства, охраняете природные богатства и биологические ресурсы края, бережете мир и покой в наших домах.



Благодаря вам россияне чувствуют себя уверенно, зная, что наши доблестные пограничники, постоянно находясь на боевом посту, готовы оградить страну от любых недругов.



Сердечные поздравления ветеранам пограничных войск, тем, кто своими делами крепил обороноспособность страны, отстаивал ее независимость на фронтах Великой Отечественной войны и вечная память павшим при защите государственной границы России.



Благодарю за отличную службу, верность Родине и присяге. Отдельные слова искренней признательности членам семей военнослужащих, которые делят все тяготы службы, помогают преодолевать житейские трудности.



Желаю вам крепкого здоровья, спокойных границ, благополучия, добра и мира!



С уважением,

Сенатор Российской Федерации

Борис Невзоров