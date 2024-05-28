Школьники Камчатского края написали ЕГЭ по русскому языку

Камчатские школьники написали ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Более 1 500 выпускников участвовали в экзамене. На этой неделе выпускники сдадут ещё один обязательный предмет – математику, рассказали в министерстве образования Камчатского края.

«Дети волнуются, у многих это будет первый экзамен, но мы создали благоприятную обстановку. Наш пункт работает в штатном режиме, на месте организаторы, члены ГЭК. Уверена, что выпускники покажут отличный результат на экзамене», – рассказала член ГЭК Ольга Батюк.

На выполнение работы по русскому языку отводится 3,5 часа. Экзаменационная работа содержит задания базового и повышенного уровня сложности и состоит из двух частей.

В первой – 26 заданий с кратким ответом, которые проверяются автоматически. Во второй – задание открытого типа с развернутым ответом – сочинение. В ходе его выполнения участник должен продемонстрировать умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

«Сегодня мы сдаем ЕГЭ по русскому языку. Все переживают, но думаю, что у нас всё получится, ведь мы готовились. Я хочу связать свою жизнь с юриспруденцией, чтобы в будущем работать в органах внутренних дел», – поделилась впечатлениями выпускница петропавловской школы № 30 Анна Соева.

Следующий ЕГЭ – по математике базового уровня и профильной математике – пройдет для выпускников в пятницу, 31 мая, а экзамен по обществознанию и физике состоится 4 июня.