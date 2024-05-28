Турнир по «Чистым Играм» стартовал в Камчатском крае

На Камчатке стартовал турнир по «Чистым Играм». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Первые игры прошли в селе Устьевое Соболевского района Камчатки.

Всего игра собрала 52 участника в составе из 13 команд. Жители Соболевского района за 1 час очистили береговую линию Охотского моря от 650 килограммов мусора. Чистые Игры – это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов.

Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

3 место заняла команда «Солнышки», 2 место – команда «ЭкоВолна», и 1 место – команда «Шустрики». На конкурс самых интересных находок были представлены: гадальный шар, каска, закрытая консервная банка с крабом 90-х годов.

Следующие Чистые Игры пройдут в Сосновке и Эссо 2 июня. В рамках Камчатского краевого турнира пройдет 13 игр до 25 июня 2024 года.